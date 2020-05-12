Надійна опора для лікарів: Зеленський привітав медичних сестер та братів зі святом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав зі світом медичних сестер та братів та подякував за все, що вони роблять. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Президента.
“Від щирого серця хочу привітати з професійним святом наших медичних сестер і братів. Завжди, а особливо в часи протидії коронавірусу, ви є надійною опорою для наших лікарів. Ваша праця — невід’ємна запорука здоров’я та життя українців. Дякую за все, що ви робите. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та якнайшвидшого завершення епідемії”, — зазначив Зеленський.
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Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіло вже 3 114 медиків та 1105 дітей.