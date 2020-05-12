Надійна опора для лікарів: Зеленський привітав медичних сестер та братів зі святом

“Від щирого серця хочу привітати з професійним святом наших медичних сестер і братів. Завжди, а особливо в часи протидії коронавірусу, ви є надійною опорою для наших лікарів. Ваша праця — невід’ємна запорука здоров’я та життя українців. Дякую за все, що ви робите. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та якнайшвидшого завершення епідемії”, — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіло вже 3 114 медиків та 1105 дітей.