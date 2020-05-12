Надежная опора для врачей: Зеленский поздравил медицинских сестер и братьев с праздником

"От всего сердца хочу поздравить с профессиональным праздником наших медицинских сестер и братьев. Всегда, а особенно во времена противодействия коронавируса, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд - неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев. Спасибо за все, что вы делаете. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", - отметил Зеленский.

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Напомним, в Украине COVID-19 заболело уже 3114 медиков и 1105 детей.