Над Сумщиною вночі збито три ворожих "шахеди"
Київ • УНН
У ніч на 3 вересня сили ППО Сумської області знищили три безпілотники типу "Шахед". Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.
У ніч на 3 вересня сили ППО над Сумською областю знищили три безпілотники типу Shahed. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, 3 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено три ворожих БпЛА типу "Шахед", - повідомили у Сумській ОВА.
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