Над Сумщиною вночі збито три ворожих "шахеди"

У ніч на 3 вересня сили ППО над Сумською областю знищили три безпілотники типу Shahed. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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"Сьогодні вночі, 3 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено три ворожих БпЛА типу "Шахед", - повідомили у Сумській ОВА.

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