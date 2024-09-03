Над Сумской областью ночью сбиты три вражеских "шахеда"
Киев • УНН
В ночь на 3 сентября силы ПВО Сумской области уничтожили три беспилотника типа «Шахед». Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
В ночь на 3 сентября силы ПВО над Сумской областью уничтожили три беспилотника типа Shahed. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, 3 сентября в небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны области уничтожено три вражеских БпЛА типа "Шахед", - сообщили в Сумской ОВА.
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