Над Сумской областью ночью сбиты три вражеских "шахеда"

В ночь на 3 сентября силы ПВО над Сумской областью уничтожили три беспилотника типа Shahed. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, 3 сентября в небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны области уничтожено три вражеских БпЛА типа "Шахед", - сообщили в Сумской ОВА.

Атака рф дронами на Чернігів: постраждали двоє людей