Над Полтавщиною та Черкащинаю фіксують ворожі ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомили, що над областями фіксують проліт ворожих ракет, передає УНН.
Деталі
"Ми фіксуємо ракети, які пролітають над Полтавщиною. Повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях! Поставтеся серйозно до своєї безпеки!" - написав Лунін.
Також проліт ракет фіксують на Черкащині.
"Підвищена небезпека. Ракети над територією області. Усі убезпечуємось!" - написав Табурець.
Раніше
У низці областей України, зокрема півдня та сходу, оголошено повітряну тривогу. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.