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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 56789 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 72906 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 110001 перегляди

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31 березня, 15:02 • 139294 перегляди

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31 березня, 14:30 • 186825 перегляди

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31 березня, 12:29 • 202579 перегляди

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Над Полтавщиною та Черкащинаю фіксують ворожі ракети

Над Полтавщиною та Черкащинаю фіксують ворожі ракети

Київ • УНН

 • 331325 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомили, що над областями фіксують проліт ворожих ракет, передає УНН.

Деталі

"Ми фіксуємо ракети, які пролітають над Полтавщиною. Повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях! Поставтеся серйозно до своєї безпеки!" - написав Лунін.

Також проліт ракет фіксують на Черкащині.

"Підвищена небезпека. Ракети над територією області. Усі убезпечуємось!" - написав Табурець.

Раніше

У низці областей України, зокрема півдня та сходу, оголошено повітряну тривогу. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.

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