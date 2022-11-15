Над Полтавщиною та Черкащинаю фіксують ворожі ракети

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"Ми фіксуємо ракети, які пролітають над Полтавщиною. Повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях! Поставтеся серйозно до своєї безпеки!" - написав Лунін.

Також проліт ракет фіксують на Черкащині.

"Підвищена небезпека. Ракети над територією області. Усі убезпечуємось!" - написав Табурець.

Раніше

У низці областей України, зокрема півдня та сходу, оголошено повітряну тривогу. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.