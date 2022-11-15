Над Полтавской и Черкасской областями фиксируют вражеские ракеты

Детали

"Мы фиксируем ракеты, которые пролетают над Полтавщиной. Воздушная тревога все еще продолжается. Находитесь в укрытиях! Отнеситесь серьезно к своей безопасности!" – написал Лунин.

Также пролет ракет фиксируют в Черкасской области.

"Повышенная опасность. Ракеты над территорией области!" – написал Табурец.

Ранее

В ряде областей Украины, в частности юга и востока, объявлена ​​воздушная тревога. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.