Над Полтавской и Черкасской областями фиксируют вражеские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщили, что над областями фиксируют пролет вражеских ракет, передает УНН.
Детали
"Мы фиксируем ракеты, которые пролетают над Полтавщиной. Воздушная тревога все еще продолжается. Находитесь в укрытиях! Отнеситесь серьезно к своей безопасности!" – написал Лунин.
Также пролет ракет фиксируют в Черкасской области.
"Повышенная опасность. Ракеты над территорией области!" – написал Табурец.
Ранее
В ряде областей Украины, в частности юга и востока, объявлена воздушная тревога. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.