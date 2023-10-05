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Над Миколаївщиною вночі знищили 10 "шахедів", вранці ворог вдарив з артилерії - ОВА

Київ • УНН

 • 434937 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 5 жовтня знищили у Миколаївській області 10 ударних дронів типу Shahed, уже сьогодні вранці російські війська вдарили з артилерії по Куцурубській громаді, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"У ніч на 5 жовтня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»", - написав Кім у Telegram.

Деталі

У Миколаївському районі, з його слів, сьогодні, 5 жовтня, о 06:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів біля населеного пункту Куцурубської громади. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо

Сили оборони знищили вночі 24 із 29 "шахедів".

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