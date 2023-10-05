Над Николаевской областью ночью уничтожили 10 "шахедов", утром враг ударил из артиллерии - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 5 октября уничтожили в Николаевской области 10 ударных дронов типа Shahed, уже сегодня утром российские войска ударили из артиллерии по Куцурубской громаде, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"В ночь на 5 октября над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131»", - написал Ким в Telegram.
Детали
В Николаевском районе, по его словам, сегодня, 5 октября, в 06:59 враг наносил артиллерийские обстрелы возле населенного пункта Куцурубской громады. Последствия уточняются.
Напомним
Силы обороны уничтожили ночью 24 из 29 "шахедов".