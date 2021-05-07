Над композицією працювало понад 15 дизайнерів: на Співочому відкрили виставку з понад 700 тисяч тюльпанів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні, 7 травня, у парку “Співоче поле”, що на території Печерського ландшафтного парку, відкрилася одинадцята традиційна виставка тюльпанів. Цього року висаджено більше 700 тисяч квітів 30-ти сортів. Про це під час відкриття виставки повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
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“... минулої весни, в умовах карантину захід довелось скасувати, а красу тюльпанів та інших весняних квітів можна побачити лише онлайн. Та цієї ж весни різнокольоровою абстракцією десятків видів тюльпанів можна насолодитися саме на території парку”, — зауважив заступник голови КМДА.
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Окрім тюльпанів, виставку прикрашають нарциси, гіацинти, крокуси та мускарі. Над створенням композиції працювало понад 15 дизайнерів та 150 працівників управлінь зелених насаджень та компанії-оператора парку “Співоче поле”.
За словами заступника голови КМДА, робота над виставкою тюльпанів починається ще з осені, коли малюються ескізи, підбираються відповідні квіти за кольоровою гамою, висотою, періодом цвітіння, щоб створити об’ємні абстрактні візерунки.
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Цього року компанія-оператор парку “Співоче поле” оновила зони відпочинку та елементи благоустрою.
Виставка триватиме з 7 до 23 травня з 10:00 до 20:00. Під час відвідування парку слід обов’язково дотримуватися правил безпеки: вдягати захисні маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Правила відвідування Співочого поля можуть бути зміненими.