Над композицией работали более 15 дизайнеров: на Певческом открыли выставку с более 700 тысяч тюльпанов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня, 7 мая, в парке "Певческое поле" на территории Печерского ландшафтного парка, открылась одиннадцатая традиционная выставка тюльпанов. В этом году высажено более 700 тысяч цветов 30-ти сортов. Об этом во время открытия выставки сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
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"... прошлой весной, в условиях карантина мероприятие пришлось отменить, а красоту тюльпанов и других весенних цветов можно было увидеть только онлайн. И этой же весной разноцветной абстракцией десятков видов тюльпанов можно насладиться именно на территории парка", - отметил заместитель председателя КГГА.
Детали
Кроме тюльпанов, выставку украшают нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари. Над созданием композиции работали более 15 дизайнеров и 150 работников управлений зеленых насаждений и компании-оператора парка "Певческое поле".
По словам заместителя председателя КГГА, работа над выставкой тюльпанов начинается еще с осени, когда рисуются эскизы, подбираются соответствующие цветы по цветовой гамме, высотой, периодом цветения, чтобы создать объемные абстрактные узоры.
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В этом году компания-оператор парка "Певческое поле" обновила зоны отдыха и элементы благоустройства.
Выставка продлится с 7 по 23 мая с 10:00 до 20:00. Во время посещения парка необходимо соблюдать меры предосторожности: надевать защитные маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальной дистанции. Правила посещения Певческого поля могут быть изменены.