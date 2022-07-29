Над Кіровоградщиною ППО збила ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні вранці над селом Миронівка на Кіровоградщині сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує УНН.
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"156 доба війни. Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Зранку над селом Миронівка Світловодської громади спрацювала ППО. Збито крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети наразі встановлюють", – зазначив Райкович.
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Голова ОВА повідомив, що з 25-ти госпіталізованих внаслідок вчорашнього ракетного удару один залишається у дуже тяжкому стані, дев'ятеро – у тяжкому, в інших – середній ступінь тяжкості.
Нагадаємо
28 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому Кіровоградської області – загинуло п'ятеро людей, ще 25 – дістали поранення.