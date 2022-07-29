Над Кировоградской областью ПВО сбила вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня утром над селом Мироновка в Кировоградской области силы ПВО сбили вражескую ракету. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует УНН.
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"156 сутки войны. Над Кировоградской областью снова вражеские ракеты. Утром над селом Мироновка Светловодской громады сработала ПВО. Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по поселку. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты сейчас устанавливают", – отметил Райкович.
Добавим
Глава ОВА сообщил, что из 25-ти госпитализированных в результате вчерашнего ракетного удара один остается в очень тяжелом состоянии, девять – в тяжелом, у других – средняя степень тяжести.
Напомним
28 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому Кировоградской области – погибло пять человек, еще 25 – получили ранения.