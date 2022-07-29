Над Кировоградской областью ПВО сбила вражескую ракету

Цитата

"156 сутки войны. Над Кировоградской областью снова вражеские ракеты. Утром над селом Мироновка Светловодской громады сработала ПВО. Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по поселку. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты сейчас устанавливают", – отметил Райкович.

Добавим

Глава ОВА сообщил, что из 25-ти госпитализированных в результате вчерашнего ракетного удара один остается в очень тяжелом состоянии, девять – в тяжелом, у других – средняя степень тяжести.

Напомним

28 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому Кировоградской области – погибло пять человек, еще 25 – получили ранения.