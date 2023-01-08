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Над іракською авіабазою Айн-аль-Асад збито безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Оборонні системи іракської авіабази Айн-аль-Асад, на якій дислокуються американські війська, збили в неділю безпілотник поблизу бази. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Над іракською авіабазою Айн-аль-Асад збито безпілотник

Деталі

Міжнародна військова коаліція на чолі з США повідомила в своїй заяві, що вона провела “оперативну операцію, яка включала в себе використання безпілотного літального апарату” на базі Айн-аль-Асад в рамках навчань.

Проте іракські військові джерела припустили, що безпілотник міг мати ворожі наміри, зазначивши, що було незрозуміло, чи виконував він місію спостереження, чи мав на борту вибухівку.

Про пошкодження або жертви не повідомляється, додали джерела.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея розглядає можливість купівлі ізраїльської системи виявлення безпілотників - ЗМІ

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