Над іракською авіабазою Айн-аль-Асад збито безпілотник

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Міжнародна військова коаліція на чолі з США повідомила в своїй заяві, що вона провела “оперативну операцію, яка включала в себе використання безпілотного літального апарату” на базі Айн-аль-Асад в рамках навчань.

Проте іракські військові джерела припустили, що безпілотник міг мати ворожі наміри, зазначивши, що було незрозуміло, чи виконував він місію спостереження, чи мав на борту вибухівку.

Про пошкодження або жертви не повідомляється, додали джерела.

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