Над иракской авиабазой Айн-аль-Асад сбит беспилотник

Детали

Международная военная коалиция во главе с США сообщила в своем заявлении, что она провела “оперативную операцию, которая включала в себя использование беспилотного летательного аппарата” на базе Айн-аль-Асад в рамках учений.

Однако иракские военные источники предположили, что беспилотник мог иметь враждебные намерения, отметив, что было неясно, выполнял ли он миссию наблюдения или имел на борту взрывчатку.

О повреждениях или жертвах не сообщается, добавили источники.

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