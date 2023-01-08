Над иракской авиабазой Айн-аль-Асад сбит беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Оборонительные системы иракской авиабазы Айн-аль-Асад, на которой дислоцируются американские войска, сбили в воскресенье беспилотник вблизи базы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Международная военная коалиция во главе с США сообщила в своем заявлении, что она провела “оперативную операцию, которая включала в себя использование беспилотного летательного аппарата” на базе Айн-аль-Асад в рамках учений.
Однако иракские военные источники предположили, что беспилотник мог иметь враждебные намерения, отметив, что было неясно, выполнял ли он миссию наблюдения или имел на борту взрывчатку.
О повреждениях или жертвах не сообщается, добавили источники.
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