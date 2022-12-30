Над Чернігівщиною збили ворожий безпілотник - ОК "Північ"

Цитата

"Повітряними Силами на Чернігівщині збитий «Орлан» московитів", - повідомили в ОК "Північ".

Доповнення

росія зранку 29 грудня знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням ПС ЗСУ, Сили оборони України збили 58 з 70 російських ракет під час масованої атаки, чотири безпілотники-розвідники та Мі-8.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.