Над Чернігівщиною збили ворожий безпілотник - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Над Чернігівською областю збили ворожий безпілотник, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Повітряними Силами на Чернігівщині збитий «Орлан» московитів", - повідомили в ОК "Північ".
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