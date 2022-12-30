Над Черниговской областью сбили вражеский беспилотник - ОК "Север"

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"Воздушными Силами в Черниговской области сбит «Орлан» московитов", - сообщили в ОК "Север".

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россия утром 29 декабря снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению ВС ВСУ, Силы обороны Украины сбили 58 из 70 российских ракет во время массированной атаки, четыре беспилотника-разведчика и Ми-8.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.