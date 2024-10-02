Начальник відділу освіти підозрюється у розтраті 1,2 млн грн

Зловживання службовим становищем призвело до збитків на суму 1,2 млн грн. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

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Начальнику відділу освіти, молоді та спорту однієї з сільських рад Роменського району повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків на понад 1,2 млн грн.

Як встановлено слідством, у вересні 2021 року між відділом освіти та приватним підприємством було укладено договір на реконструкцію і термомодернізацію підвального приміщення місцевої школи. Директор ТОВ після завершення робіт вказав у документації завищені обсяги виконаних робіт.

Попри це, начальник відділу освіти підписав акт приймання робіт, дозволивши директору ТОВ заволодіти бюджетними коштами на суму 1,169 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, яке веде Роменський районний відділ поліції.

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