Начальник отдела образования подозревается в растрате 1,2 млн грн

Злоупотребление служебным положением привело к убыткам на сумму 1,2 млн грн. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Начальнику отдела образования, молодежи и спорта одного из сельских советов Роменского района сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам на более чем 1,2 млн грн.

Как установлено следствием, в сентябре 2021 года между отделом образования и частным предприятием был заключен договор на реконструкцию и термомодернизацию подвального помещения местной школы. Директор ООО после завершения работ указал в документации завышенные объемы выполненных работ.

Несмотря на это, начальник отдела образования подписал акт приемки работ, позволив директору ООО завладеть бюджетными средствами на сумму 1,169 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое ведет Роменский районный отдел полиции.

Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа