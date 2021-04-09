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Начальниці одного із відділів "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру в примусовій паспортизації

Начальниці одного із відділів "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру в примусовій паспортизації

Київ • УНН

 • 20298 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Начальниці одного із відділів "Міграційної служби МВС ДНР" заочно повідомлено про підозру у примусовій паспортизації громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Цитата:

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури "начальнику отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции МВД ДНР" заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року правопорушниця організовує діяльність підпорядкованого їй підрозділу щодо обов’язкового отримання мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької області так званих "паспортов гражданина ДНР".

"Зокрема, отримувати вказаний документ вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат", - зазначається в повідомленні.

Так, за даними правозахисних організацій, на непідконтрольній українській владі території Донеччини вже видано понад 700 тис. псевдопаспортів.

Доповнення

Заступнику керівника так званої “Міграційної служби МВС ДНР” заочно повідомлено про підозру у примусовій паспортизації громадян.

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