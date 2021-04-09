Начальнице одного из отделов "миграционной службы ДНР" сообщено о подозрении в принудительной паспортизации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Начальнице одного из отделов "Миграционной службы МВД ДНР" заочно сообщено о подозрении в принудительной паспортизации граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры "начальнику отдела Миграционной службы Донецкого городского управления полиции МВД ДНР" заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что с 2016 года правонарушительница организует деятельность подчиненного ей подразделения по обязательному получению жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых "паспортов гражданина ДНР".
"В частности, получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат", - отмечается в сообщении.
Так, по данным правозащитных организаций, на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области уже выдано более 700 тыс. псевдопаспортов.
Дополнение
Заместителю руководителя так называемой "Миграционной службы МВД ДНР" заочно сообщено о подозрении в принудительной паспортизации граждан.