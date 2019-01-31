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Начальника з дорожнього ДП судитимуть за 650 тис. грн хабара

Начальника з дорожнього ДП судитимуть за 650 тис. грн хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Посадовця держпідприємства "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" судитимуть за хабар у 650 тис. гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

"Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника Центру асфальтобетонів та органічних в'яжучих ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна", викритого на хабарі. Чиновник вимагав та одержав від представника приватного товариства неправомірну вигоду у сумі 650 тис. гривень за пришвидшення експертизи товару та отримання позитивних висновків", - повідомили у прокуратурі.

Гроші начальник отримав у два етапи - 60 та 590 тис. грн. Під час передачі другого траншу був затриманий у службовому кабінеті.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою). За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, київського експерта з будівництва запідозрили у хабарі в 650 тисяч гривень торік.

Українські Національні Новини

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