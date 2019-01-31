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Начальника из дорожного ГП будут судить за 650 тыс. грн взятки

Киев  •  УНН

 • 8616 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Чиновника госпредприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина" будут судить за взятку в 650 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника Центра асфальтобетонов и органических вяжущих ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина", уличенного на взятке. Чиновник требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. гривен за ускорение экспертизы товара и получение положительных выводов", - сообщили в прокуратуре.

Деньги начальник получил в два этапа - 60 и 590 тыс. грн. Во время передачи второго транша был задержан в служебном кабинете.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, киевского эксперта по строительству заподозрили во взятке в 650 тысяч гривен в прошлом году.

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