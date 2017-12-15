НАБУ затримало на хабарі суддю на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Донецькій області детективи НАБУ затримали на хабарі одного із міських суддів. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“14 грудня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України разом із співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції у Донецькій області під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили та затримали одразу після отримання неправомірної вигоди голову одного з міських судів Донецької області”, — йдеться в повідомленні.
Також було затримано адвоката, який у вчиненні даного правопорушення виконував роль посередника.
Зазначено, що суддя разом з адвокатом отримали хабар за винесення рішення про непритягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності.
“Обох осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру”, — додали у прес-службі.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективи НАБУ внесли у листопаді 2017 року на підставі звернення громадян. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину.
Як повідомляв УНН, слідчого Нацполіції викрили на хабарі у понад 100 тисяч грн.