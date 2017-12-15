НАБУ задержало на взятке судью в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Донецкой области детективы НАБУ задержали на взятке одного из городских судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
“14 декабря 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения неправомерной выгоды председателя одного из городских судов Донецкой области”, — говорится в сообщении.
Также был задержан адвоката, который в совершении данного правонарушения выполнял роль посредника.
Отмечено, что судья вместе с адвокатом получили взятку за вынесение решения о непривлечении физического лица к административной ответственности.
“Оба человека задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении”, — добавили в пресс-службе.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований детективы НАБУ внесли в ноябре 2017 года на основании обращения граждан. Сейчас продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления.
Как сообщал УНН, следователя Нацполиции разоблачили на взятке в размере более 100 тысяч грн.