НАБУ зачастило з тиском на експертів і прокурорів

В кінці минулого тижня не стримався Офіс Генпрокурора, заявивши, що НАБУ "зливає" службову інформацію, включаючи відео негласних слідчих дій для здійснення тиску на Генерального прокурора за допомогою медіа та активістів.

Коментуючи справу "Роттердам +", в Офісі Генпрокурора вказали на неякісне розслідування справи, яке тепер НАБУ намагається перекласти на Офіс Генпрокурора.

"Вбачається, що в НАБУ відбуваються спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП і Офіс Генерального прокурора, одночасно намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів і їх переконливості направити кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Зайві захоплення НАБУ піаром обговорюють і в "Слузі народу".

"Генеральна прокуратура ввічливо картає НАБУ за зайву емоційність і використання процесуальних способів тиску на процесуальних керівників, радячи вчити матчастину, хоч іноді відволікаючись на КПК, в перервах між моніторингом соцмереж і ЗМІ", - прокоментував народний депутат Данило Гетманцев.

Тиск НАБУ відчувають не тільки прокурори, а й судові експерти. У справі так званого "індійського контракту" за підозрою в розтраті службових осіб ДП "Спецтехноекспорт" відразу два судових експерта заявили про те, що детективи НАБУ вимагали сфальсифікувати висновки експертизи проти тодішнього голови держпідприємства Павла Барбула. За словами експертів, в ході вивчення документів ДП ​​"Спецтехноекспорт" вони не знайшли ознак розтрати коштів, проте детективи наполягали на тому, щоб вони їх туди вписали. При цьому, за даними ЗМІ, експерти виявили підтвердження матеріального збитку, який своїми діями завдав ДП "Спецтехноекспорт" детектив НАБУ Дмитро Литвиненко на суму понад 3,3 млн доларів.

Детектив НАБУ Литвиненко раніше засвітився і в так званій "справі Свинарчуків". Саме він допомагав партнерам Ігоря Гладковського (син екссекретаря РНБО Олега Гладковського-Свинарчука) виключати з "чорного списку" їхні фірми для подальшого виконання оборонних замовлень. Литвиненко був в статусі підозрюваного, але на той момент Генпрокурор Руслан Рябошапка підозру скасував. Директор НАБУ Артем Ситник в свою чергу похвалив Литвиненко за хорошу роботу.

У Раді громадського контролю при НАБУ питання про причини "помилування" Литвиненко адресують Галині Янченко, яка зараз народний депутат від "Слуги народу" і відповідає за антикорупційну діяльність, а також Тетяні Козаченко, які були присутні на дисциплінарній комісії і приймали рішення. Що стосується скарг на детективів у частині не процесуального тиску, то в Раді громадського контролю відзначають, що зараз вивчаються всі матеріали і не виключено, що детективи будуть притягнуті до відповідальності, в тому числі ті, хто розслідував "індійський контракт" Спецтехноекспорта.

"Я вам можу сказати точно, ми дивимося всі справи Укроборонпрому, не тільки цю справу ("індійського контракту" - ред). Ми хочемо зрозуміти, що тоді НАБУ робило правильно, а що неправильно. І цей спектр справ нас в принципі дуже цікавить, і ми його вивчаємо на даний момент. Те, що за підсумком цієї роботи ми ініціюємо якісь або дисциплінарні провадження, або щось ще, це дуже ймовірно. Я поки не можу сказати точно, тому що ми ще не закінчили, але на жаль, дійсно багато інформації... І дійсно, є ймовірність того, що з усього того, що тоді було зроблено - не факт, що все було правильно. Але ми поки що не можемо відповісти точно.

Прізвище детектива Литвиненко ми чули не раз. Це теж наводить на питання: чи він комусь заважав, чи він дійсно робив щось не те. На жаль, знову ж на даний момент не можу сказати це однозначно, тому що ми ще не закінчили", - повідомив УНН глава Громадського контролю при НАБУ Марк Савчук.

Нагадаємо, детектив Литвиненко вказав в декларації, що проживає з дружиною, двома дітьми і родичкою в квартирі, площею 32 кв. м, яку орендує з 2015 року. При цьому тільки в 2020 році Литвиненко витратив близько 3 млн грн на покупку акцій іноземних корпорацій, включаючи Tesla и Royal Caribbean Cruises.