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НАБУ зачастило с давлением на экспертов и прокуроров

НАБУ зачастило с давлением на экспертов и прокуроров

Киев  •  УНН

 • 40958 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Детективов НАБУ все чаще стали обвинять в не самом процессуальном давлении на прокуроров и судебных экспертов. Ущерб репутации НАБУ наносит не только его директор Артем Сытник, признанный судом коррупционером. Достаточно "токсичными" стали и отдельные детективы, особо приближенные к начальству, сообщает УНН.

В конце прошлой недели не сдержался Офис Генпрокурора, заявив, что НАБУ "сливает" служебную информацию, включая видео негласных следственных действий для оказания давления на Генерального прокурора с помощью медиа и активистов.

Комментируя дело "Роттердам +", в Офисе Генпрокурора указали на некачественное расследование дела, которое теперь НАБУ пытается переложить на Офис Генпрокурора.

"Усматривается, что в НАБУ происходят попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис Генерального прокурора, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Излишнее увлечение НАБУ пиаром обсуждают и в "Слуге народа".

"Генеральная прокуратура вежливо корит НАБУ за излишнюю эмоциональность и использование процессуальных способов давления на процессуальных руководителей, советуя учить матчасть, хоть иногда отвлекаясь на УПК, в перерывах между мониторингом соцсетей и СМИ", - прокомментировал народный депутат Данил Гетманцев.

Давление НАБУ испытывают не только прокуроры, но и судебные эксперты. По делу так называемого "индийского контракта" по подозрению в растрате должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт" сразу два судебных эксперта заявили о том, что детективы НАБУ требовали сфальсифицировать выводы экспертизы против тогдашнего главы госпредприятия Павла Барбула. По словам экспертов, в ходе изучения документов ГП "Спецтехноэкспорт" они не нашли признаков растраты средств, однако детективы настаивали на том, чтобы они их туда вписали. При этом, по данным СМИ, эксперты обнаружили подтверждение материального ущерба, который своими действиями нанес ГП "Спецтехноэкспорт" детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко на сумму более 3,3 млн долларов.

Детектив НАБУ Литвиненко ранее засветился и в так называемом "деле Свинарчуков". Именно он помогал партнерам Игоря Гладковского (сын экс-секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука) исключать из "черного списка" их фирмы для дальнейшего выполнения оборонных заказов. Литвиненко был в статусе подозреваемого, но на тот момент Генпрокурор Руслан Рябошапка подозрение отменил. Директор НАБУ Артем Сытник в свою очередь похвалил Литвиненко за хорошую работу.

В Совете общественного контроля при НАБУ вопрос о причинах "помилования" Литвиненко адресуют Галине Янченко, которая сейчас народный депутат от "Слуги народа" и отвечает за антикоррупционную деятельность, а также Татьяне Козаченко, которые присутствовали на дисциплинарной комиссии и принимали решения. Что касается жалоб на детективов в части не процессуального давления, то в Совете общественного контроля отмечают, что сейчас изучаются все материалы и не исключено, что детективы будут привлечены к ответственности, в том числе те, кто расследовал "индийский контракт" Спецтехноэкспорта.

"Я вам могу сказать точно, мы смотрим все дела Укроборонпрома, не только дело ("индийского контракта"- ред). Мы хотим понять, что тогда НАБУ делало правильно, а что неправильно. И этот спектр дел нас в принципе очень интересует, и мы его изучаем сейчас. То, что по итогам этой работы мы инициируем какие либо дисциплинарные производства, или что-то еще, это очень вероятно. Я пока не могу сказать точно, потому что мы еще не закончили, но к сожалению, действительно много информации... И действительно, есть вероятность того, что из всего того, что тогда было сделано - не факт, что все было правильно. Но мы пока не можем ответить точно.

Фамилию детектива Литвиненко мы слышали не раз. Это тоже наводит на вопрос: или он кому-то мешал, или он действительно делал что-то не то. К сожалению, опять же на данный момент не могу сказать это однозначно, потому что мы еще не закончили", - сообщил УНН глава Общественного контроля при НАБУ Марк Савчук.

Напомним, детектив Литвиненко указал в декларации, что проживает с женой, двумя детьми и родственниками в квартире, площадью 32 кв. м, которую арендует с 2015 года. При этом только в 2020 году Литвиненко потратил около 3 млн грн на покупку акций иностранных компаний, включая Tesla и Royal Caribbean Cruises.

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