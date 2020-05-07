НАБУ розслідує понад 40 справ в оборонно-промисловому комплексі: деталі

Так, розслідування НАБУ в оборонно-промисловому комплексі, станом на 5 травня 2020 року:

• 40+ справ розслідуються;

• 10+ держпідприємств у фокусі уваги детективів;

• 3+ млрд грн збитків завдано;

• 30+ осіб на лаві підсудних;

• 20+ підозрюваних.

Також зазначається, що понад 50 людей вже притягнуто до відповідальності, зокрема:

• керівники Міністерства оборони України і Збройних Сил України, в тому числі чинний заступник міністра оборони;

• особи вищого та старшого начальницького складу ЗСУ;

• особи старшого начальницького складу Державної прикордонної служби України;

• керівники державних підприємств оборонної промисловості (директор та заступник директора Львівського бронетанкового заводу, ексдиректор ДП "Авіакон" та його заступник, чинний та колишній директори ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", ексзаступник директора цього підприємства та ін.).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно генерального прокурора Ірини Венедіктової за підозрою в недекларуванні майна.