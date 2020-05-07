НАБУ расследует более 40 дел в оборонно-промышленном комплексе: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро, по состоянию на 5 мая, расследует более 40 дел в оборонно-промышленном комплексе, в которых фигурируют более 10 государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Так, расследование НАБУ в оборонно-промышленном комплексе, по состоянию на 5 мая 2020 года:
• 40+ дел расследуются;
• 10+ госпредприятий в фокусе внимания детективов;
• 3+ млрд грн ущерба нанесено;
• 30+ человек на скамье подсудимых;
• 20+ подозреваемых.
Также отмечается, что более 50 человек уже привлечены к ответственности, в частности:
• руководители Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, в том числе действующий заместитель министра обороны;
• лица высшего и старшего начальствующего состава ВСУ;
• лица старшего начальствующего состава Государственной пограничной службы Украины;
• руководители государственных предприятий оборонной промышленности (директор и заместитель директора Львовского бронетанкового завода, экс-директор ГП "Авиакон" и его заместитель, действующий и бывший директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", экс-заместитель директора этого предприятия и др.).
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой по подозрению в недекларировании имущества.