НАБУ відкрило справу щодо Венедіктової
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно Генерального прокурора Ірини Венедіктової за підозрою в недекларуванні майна. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі НАБУ.
“... на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24 квітня 2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — повідомили в пресслужбі НАБУ.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо Генерального прокурора Ірини Венедіктової через незадеклароване майно.