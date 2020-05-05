НАБУ открыло дело в отношении Венедиктовой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой по подозрению в недекларировании имущества. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"... на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24 апреля 2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в пресс служба НАБУ.
Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.