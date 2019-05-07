НАБУ розслідує нецільове використання бюджетних коштів Парубієм
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України почало досудове розслідування за фактами нецільового використання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"10 квітня уповноваженою особою Національного бюро на виконання ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ознак злочину, передбачених частиною 1 ст. 364, ч. 1 ст. 210 Кримінального кодексу України", - зазначили у прес-службі.
Таким чином, НАБУ почало розслідування за фактами зловживання службовим становищем та нецільового використання бюджетних коштів.
Зазначимо, ухвалою від 2 квітня 2019 року Солом’янський районний суд міста Києва зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за результатами розгляду заяви ГО "Національний інтерес України" про здачу надр України в офшори на користь іноземних компаній.