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7 марта, 15:45 • 101395 просмотра

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НАБУ расследует нецелевое использование бюджетных средств Парубием

НАБУ расследует нецелевое использование бюджетных средств Парубием

Киев  •  УНН

 • 13721 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по фактам нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления служебным положением председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

"10 апреля уполномоченным лицом Национального бюро для исполнения постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренных частью 1 ст. 364, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, НАБУ начало расследование по фактам злоупотребления служебным положением и нецелевого использования бюджетных средств.

Отметим, постановлением от 2 апреля 2019 Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андрей Парубием.

Напомним, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по результатам рассмотрения заявления ОО "Национальный интерес Украины" о сдаче недр Украины в оффшоры на пользу иностранных компаний.

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