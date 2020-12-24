НАБУ проводило обшуки в Мінкульті в справі щодо розтрати майна та підробки документів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України провело 17 грудня обшуки в приміщенні Директорату культурної спадщини та музеїв Міністерства культури та інформаційної політики України в межах кримінального провадження щодо розтрати майна та підроблення документів. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі НАБУ.
"17 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро здійснювали слідчу дію (обшук) у Міністерстві культури та інформаційної політики України в межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою – ред.), ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів – ред.) КК України", - повідомили в пресслужбі.
Також в НАБУ не повідомили, хто фігурує в провадженні, посилаючись на таємницю досудового розслідування.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки в приміщенні Директорату культурної спадщини та музеїв Міністерства культури та інформаційної політики України.
Як повідомлялося, минулого року у Мінкульті вже коментували одне розслідування НАБУ, після затримання заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака. Тоді у міністерстві заявили, що будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкульту є "безпідставними та надуманими", а міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях.