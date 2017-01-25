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НАБУ і САП подали клопотання про заочне досудове розслідування щодо судді М.Чауса

НАБУ і САП подали клопотання про заочне досудове розслідування щодо судді М.Чауса

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні, 25 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури подали клопотання до суду спеціальне досудове розслідування щодо судді Дніпровського районного суду м. Києва Миколи Чауса. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

У відомстві зазначили, що вдатися до таких дій НАБУ та САП змушені через переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та оголошення його у міжнародний розшук. Про виклик на допит його поінформовано згідно з вимогами законодавства.

Нагадаємо, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол США за винесення рішення суду в інтересах підсудного.

Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада —у міжнародний розшук.

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