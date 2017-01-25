НАБУ и САП подали ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении судьи Н.Чауса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня, 25 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство в суд о специальном досудебном расследовании в отношении судьи Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
В ведомстве отметили, что прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены из-за укрытия подозреваемого от органа досудебного расследования и объявления его в международный розыск. О вызове на допрос его проинформировали в соответствии с требованиями законодательства.
Напомним, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл США за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина составлено руководителем САП 10 августа 2016 г. и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016 г.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судью Н.Чауса объявили в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.