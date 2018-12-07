На з'їзді ХДС оберуть наступника Меркель на посту глави партії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Дводенний федеральний з’їзд Християнсько-демократичного союзу (ХДС) відкривається в п’ятницю в Гамбурзі, інформує УНН з посиланням на публікацію видання Bild та інші німецькі ЗМІ.
Його делегати оберуть наступника Ангели Меркель, яка керує німецькими консерваторами протягом останніх 18 років, з квітня 2000 року.
В кінці жовтня вона оголосила про те, що більше не буде висувати свою кандидатуру на вищий партійний пост. Цьому передували незадовільні результати, які показали консерватори на регіональних виборах. Спочатку парламентську більшість в Баварії втратив Християнсько-соціальний союз Хорста Зеехофера — “сестринська” партія ХДС. Потім в Гессені християнські демократи втратили 10% в порівнянні з минулими виборами.
Як очікується, вибори голови ХДС відбудуться вже в перший день з’їзду — в п’ятницю. Результати будуть відомі приблизно близько 17:00 (18:00 за Києвом). Земельні, районні, окружні об’єднання ХДС і інші організації партії відправляють на з’їзд своїх делегатів, їх загальна чисельність становитиме близько 1 тисячі чоловік. Найбільше представників направляє найбільш населена з федеральних земель ФРН — Північний Рейн-Вестфалія.
Крім лідера делегати переоберуть президію і правління партії. Вибори лідера проводяться шляхом таємного голосування. Виграє той кандидат, який набирає абсолютну більшість голосів. Якщо цього не станеться в першому турі, то буде організований другий тур, в який виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів в першому.
Офіційно на посаду голови ХДС претендують три людини, вони ж мають і кращі шанси. Це — генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, колишній глава парламентської фракції консерваторів Фрідріх Мерц, а також міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан. Всього ж про готовність виставити свою кандидатуру заявили понад 10 осіб. За статутом партії, формально для висунення досить, щоб їх запропонував хоча б один делегат з’їзду. Скільки претендентів буде в підсумку, поки неможливо прогнозувати.
Як повідомляв УНН, екс-міністр зовнішніх справ Німеччини заявив про неприпустимість втягування країни у війну з РФ.