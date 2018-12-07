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На з'їзді ХДС оберуть наступника Меркель на посту глави партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Дводенний федеральний з’їзд Християнсько-демократичного союзу (ХДС) відкривається в п’ятницю в Гамбурзі, інформує УНН з посиланням на публікацію видання Bild та інші німецькі ЗМІ.

На з'їзді ХДС оберуть наступника Меркель на посту глави партії

Його делегати оберуть наступника Ангели Меркель, яка керує німецькими консерваторами протягом останніх 18 років, з квітня 2000 року.

В кінці жовтня вона оголосила про те, що більше не буде висувати свою кандидатуру на вищий партійний пост. Цьому передували незадовільні результати, які показали консерватори на регіональних виборах. Спочатку парламентську більшість в Баварії втратив Християнсько-соціальний союз Хорста Зеехофера — “сестринська” партія ХДС. Потім в Гессені християнські демократи втратили 10% в порівнянні з минулими виборами.

Як очікується, вибори голови ХДС відбудуться вже в перший день з’їзду — в п’ятницю. Результати будуть відомі приблизно близько 17:00 (18:00 за Києвом). Земельні, районні, окружні об’єднання ХДС і інші організації партії відправляють на з’їзд своїх делегатів, їх загальна чисельність становитиме близько 1 тисячі чоловік. Найбільше представників направляє найбільш населена з федеральних земель ФРН — Північний Рейн-Вестфалія.

Крім лідера делегати переоберуть президію і правління партії. Вибори лідера проводяться шляхом таємного голосування. Виграє той кандидат, який набирає абсолютну більшість голосів. Якщо цього не станеться в першому турі, то буде організований другий тур, в який виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів в першому.

Офіційно на посаду голови ХДС претендують три людини, вони ж мають і кращі шанси. Це — генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, колишній глава парламентської фракції консерваторів Фрідріх Мерц, а також міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан. Всього ж про готовність виставити свою кандидатуру заявили понад 10 осіб. За статутом партії, формально для висунення досить, щоб їх запропонував хоча б один делегат з’їзду. Скільки претендентів буде в підсумку, поки неможливо прогнозувати.

Як повідомляв УНН, екс-міністр зовнішніх справ Німеччини заявив про неприпустимість втягування країни у війну з РФ.

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