Его делегаты изберут преемника Ангелы Меркель, которая руководит немецкими консерваторами на протяжении последних 18 лет, с апреля 2000 года.

В конце октября она объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Сначала парламентское большинство в Баварии потерял Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера — “сестринская” партия ХДС. Затем в Гессене христианские демократы потеряли 10% по сравнению с прошлыми выборами.

Как ожидается, выборы председателя ХДС состоятся уже в первый день съезда — в пятницу. Результаты будут известны примерно около 17:00 (18:00 по Киеву). Земельные, районные, окружные объединения ХДС и другие организации партии отправляют на съезд своих делегатов, их общая численность составит порядка 1 тысячи человек. Больше всего представителей направляет самая населенная из федеральных земель ФРГ — Северный Рейн-Вестфалия.

Помимо лидера делегаты переизберут президиум и правление партии. Выборы лидера проводятся путем тайного голосования. Выигрывает тот кандидат, который набирает абсолютное большинство голосов. Если этого не произойдет в первом туре, то будет организован второй тур, в который выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом.

Официально на на пост председателя ХДС претендуют три человека, они же имеют и лучшие шансы. Это — генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Всего же о готовности выставить свою кандидатуру заявили более 10 человек. По уставу партии, формально для выдвижения достаточно, чтобы их предложил хотя бы один делегат съезда. Сколько претендентов будет в итоге, пока невозможно прогнозировать.

Как сообщал УНН, экс-министр иностранных дел Германии заявил о недопустимости втягивания страны в войну с РФ.