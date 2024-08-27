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На Житомирщині повністю відновили подачу світла і води після атаки рф – ОВА

Київ • УНН

 • 20883 перегляди

Енергетики повністю відновили енергопостачання у Житомирській області після нічної атаки російських дронів. У регіоні діють графіки аварійних відключень, але всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені альтернативним живленням.

Енергетики відновили енергопостачання у Житомирі, також у місті відновлено водопостачання. Про це розповів  голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафоні, передає кореспондент УНН.

Енергетики повністю відновили енергопостачання в регіоні. Але наразі в області діють графіки аварійних відключень, які ввело "Укренерго". Максимальна тривалість відключення – це 6 годин одноразово

- сказав Бунечко.

За його словами, перебоїв у постачанні води немає, але якщо виникнуть такі проблеми, то будуть введені графіки подачі води.

Регіон повністю життєзабезпеченний, наразі жодних проблем на Житомирщині немає. Всі об’єкти критичної інфраструктури забезпечені альтернативними видами живленням

- додав Бунечко.

Нагадаємо

російські окупанти вчора вночі завдали масованої атаки дронами-камікадзе по Житомирщині. Сили протиповітряної оборони вразили більшість з близько 10 повітряних цілей. Через падіння  уламків та ударною хвилею пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

Чергова атака рф на Київ: показали наслідки 27.08.24, 09:31 • 55475 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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