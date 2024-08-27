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Чергова атака рф на Київ: показали наслідки

Чергова атака рф на Київ: показали наслідки

Київ • УНН

 • 55475 перегляди

Внаслідок ранкової атаки рф на Київ виникло дві пожежі в природних екосистемах Дніпровського району. Пожежі загальною площею 350 кв.м були ліквідовані, обійшлося без жертв і постраждалих.

Дві пожежі в природних екосистемах  столиці, які виникли внаслідок чергової  атаки рф у ніч на 27 серпня, ліквідовані. Наслідки ворожої атаки показали в ДСНС України у Telegram, передає УНН

Вранці ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникло 2 пожежі в природних екосистемах Дніпровського району столиці. Горіла трава та лісова підстилка, загальною площею 350 кв.м. Обидві пожежі ліквідовано. Обійшлося без жертв і постраждалих

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Навколо Києва вночі знищили близько 15 дронів і кілька ракет, без жертв і руйнувань - КМВА27.08.24, 08:51 • 48390 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиїв

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