Чергова атака рф на Київ: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки рф на Київ виникло дві пожежі в природних екосистемах Дніпровського району. Пожежі загальною площею 350 кв.м були ліквідовані, обійшлося без жертв і постраждалих.
Дві пожежі в природних екосистемах столиці, які виникли внаслідок чергової атаки рф у ніч на 27 серпня, ліквідовані. Наслідки ворожої атаки показали в ДСНС України у Telegram, передає УНН.
Вранці ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникло 2 пожежі в природних екосистемах Дніпровського району столиці. Горіла трава та лісова підстилка, загальною площею 350 кв.м. Обидві пожежі ліквідовано. Обійшлося без жертв і постраждалих
Навколо Києва вночі знищили близько 15 дронів і кілька ракет, без жертв і руйнувань - КМВА27.08.24, 08:51 • 48390 переглядiв