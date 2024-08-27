Очередная атака рф на Киев: показали последствия
Киев • УНН
Вследствие утренней атаки рф на Киев возникло два пожара в природных экосистемах Днепровского района. Пожары общей площадью 350 кв.м были ликвидированы, обошлось без жертв и пострадавших.
Два пожара в природных экосистемах столицы, которые возникли в результате очередной атаки рф в ночь на 27 августа, ликвидированы. Последствия вражеской атаки показали в ГСЧС Украины в Telegram, передает УНН.
Утром враг совершил очередную атаку на Киев. Возникло 2 пожара в природных экосистемах Днепровского района столицы. Горела трава и лесная подстилка, общей площадью 350 кв.м. Оба пожара ликвидированы. Обошлось без жертв и пострадавших
Навколо Києва вночі знищили близько 15 дронів і кілька ракет, без жертв і руйнувань - КМВА27 августа 2024, 05:51 • 20753 просмотра