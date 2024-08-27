На Житомирщине полностью восстановили подачу света и воды после атаки рф - ОВА
Киев • УНН
Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в Житомирской области после ночной атаки российских дронов. В регионе действуют графики аварийных отключений, но все объекты критической инфраструктуры обеспечены альтернативным питанием.
Энергетики восстановили энергоснабжение в Житомире, также в городе восстановлено водоснабжение. Об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в регионе. Но сейчас в области действуют графики аварийных отключений, которые ввело "Укрэнерго". Максимальная продолжительность отключения - это 6 часов единовременно
По его словам, перебоев в подаче воды нет, но если возникнут такие проблемы, то будут введены графики подачи воды.
Регион полностью жизнеобеспечен, пока никаких проблем на Житомирщине нет. Все объекты критической инфраструктуры обеспечены альтернативными видами питания
Напомним
российские оккупанты вчера ночью нанесли массированную атаку дронами-камикадзе по Житомирщине. Силы противовоздушной обороны поразили большинство из около 10 воздушных целей. Из-за падения обломков и ударной волной повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект.
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