На Житомирщині через атаку рф вже четверо постраждалих

Станом на 15 годину і від ударів росіян на Житомирщині загинула жінка, та постраждали троє громадян. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.

За останніми даними, сьогодні від терористичних ударів росіян на Житомирщині загинула жінка, та постраждали троє громадян, їм надана необхідна медична допомога