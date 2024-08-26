На Житомирщині через атаку рф вже четверо постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Житомирщині загинула жінка, троє громадян постраждали. Триває ліквідація наслідків, відновлюється енергопостачання для критичної інфраструктури та населення.
Станом на 15 годину і від ударів росіян на Житомирщині загинула жінка, та постраждали троє громадян. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.
За останніми даними, сьогодні від терористичних ударів росіян на Житомирщині загинула жінка, та постраждали троє громадян, їм надана необхідна медична допомога
За словами голови ОВА, в області триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки росіян.
За інформацією "Житомиробленерго" вже вдалося відновити живлення для майже 20 тисяч абонентів, поступово підключають до енергопостачання критичну інфраструктуру. Ремонтні бригади продовжують відновлювати мережу з використанням резервних ліній та джерел енергопостачання, вказав голова ОВА.
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