На Житомирщине из-за атаки рф уже четверо пострадавших

По состоянию на 15 часов и от ударов россиян на Житомирщине погибла женщина, и пострадали трое граждан. Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

По последним данным, сегодня от террористических ударов россиян на Житомирщине погибла женщина, и пострадали трое граждан, им оказана необходимая медицинская помощь - написал Бунечко в Telegram.

По словам главы ОВА, в области продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки россиян.

По информации "Житомироблэнерго" уже удалось восстановить питание для почти 20 тысяч абонентов, постепенно подключают к энергоснабжению критическую инфраструктуру. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать сеть с использованием резервных линий и источников энергоснабжения, указал председатель ОВА.

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