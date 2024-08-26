На Житомирщине из-за атаки рф уже четверо пострадавших
Киев • УНН
В результате массированной ракетной атаки россиян на Житомирщине погибла женщина, трое граждан пострадали. Продолжается ликвидация последствий, восстанавливается энергоснабжение для критической инфраструктуры и населения.
По состоянию на 15 часов и от ударов россиян на Житомирщине погибла женщина, и пострадали трое граждан. Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.
По последним данным, сегодня от террористических ударов россиян на Житомирщине погибла женщина, и пострадали трое граждан, им оказана необходимая медицинская помощь
По словам главы ОВА, в области продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки россиян.
По информации "Житомироблэнерго" уже удалось восстановить питание для почти 20 тысяч абонентов, постепенно подключают к энергоснабжению критическую инфраструктуру. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать сеть с использованием резервных линий и источников энергоснабжения, указал председатель ОВА.
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