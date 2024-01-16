На житлово-комунальні субсидії для українців закладено 50 млрд грн - Шмигаль

Українці, що потребують підтримки можуть отримати житлово-комунальні субсидії за спрощеною процедурою. В цьому році на них закладено 50 млрд гривень.

Про це повідомив під час засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Люди, які потребують підтримки, отримують житлово-комунальні субсидії. Процедура максимально спрощена, заявник подає мінімум даних, решту інформації збирає Пенсійний фонд. На цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладені 50 млрд грн для 3 млн українських родин. Це орієнтовно на 25% більше, ніж минулого року