На житлово-комунальні субсидії для українців закладено 50 млрд грн - Шмигаль
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, український уряд виділив 50 мільярдів гривень на житлово-комунальні субсидії для громадян, які їх потребують. Спрощений процес надання субсидій сприяє підвищенню рівня оплати за комунальні послуги та підтримці інфраструктури країни.
Українці, що потребують підтримки можуть отримати житлово-комунальні субсидії за спрощеною процедурою. В цьому році на них закладено 50 млрд гривень.
Про це повідомив під час засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Люди, які потребують підтримки, отримують житлово-комунальні субсидії. Процедура максимально спрощена, заявник подає мінімум даних, решту інформації збирає Пенсійний фонд. На цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладені 50 млрд грн для 3 млн українських родин. Це орієнтовно на 25% більше, ніж минулого року
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За словами Шмигаля, уряд забезпечив незмінність тарифів для населення на тепло, газ і електрику, проте люди, що потребують допомоги в сплаті рахунків можуть отримати субсидії.
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Прем’єр міністр закликав громадян користуватися цим інструментом адресної державної підтримки, бо субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги.
Це означає більшу стійкість української критичної інфраструктури та можливість забезпечувати світло й тепло в кожній домівці