На жилищно-коммунальные субсидии для украинцев заложено 50 млрд грн - Шмыгаль

Украинцы, нуждающиеся в поддержке могут получить жилищно-коммунальные субсидии по упрощенной процедуре. В этом году на них заложено 50 млрд гривен.

Об этом сообщил во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Люди, которые нуждаются в поддержке, получают жилищно-коммунальные субсидии. Процедура максимально упрощена, заявитель подает минимум данных, остальную информацию собирает Пенсионный фонд. На этот год в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложены 50 млрд грн для 3 млн украинских семей. Это ориентировочно на 25% больше, чем в прошлом году - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

По словам Шмыгаля, правительство обеспечило неизменность тарифов для населения на тепло, газ и электричество, однако люди, нуждающиеся в помощи в оплате счетов могут получить субсидии.

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Премьер министр призвал граждан пользоваться этим инструментом адресной государственной поддержки, потому что субсидии не только помогают конкретным семьям, но и повышают уровень оплат за коммунальные услуги.