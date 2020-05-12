На Житомирщині за добу виявили тільки два випадки коронавірусу, загалом - 525
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на вечір понеділка, за результатами лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих на COVID-19 на Житомирщині зросла лише на 2 особи, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Житомирської ОДА Віталія Бунечка.
Загальна чисельність інфікувань становить 525 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 182 людини, в Коростені – 99 та в Бердичеві – 92.
2 нових випадки у Радомишлі – жінка, 63 роки; у Житомирі – жінка, 46 років.
Повторні дослідження інфікованих осіб (позитивні) у Коростені: чоловік, 18 років; чоловік, 50 років; жінка, 38 років.
По одному випадку у Малині – жінка, 58 років; Бердичеві – жінка, 79 років; Любарі – чоловік, 63 роки.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких за останню добу - 416.