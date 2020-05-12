В Житомирской области за сутки обнаружили только два случая коронавируса, в общем - 525
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на вечер понедельника, по результатам лабораторного исследования 191 пробы, количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло всего на 2 человека, 6 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.
Общая численность заражений составляет 525 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 182 человека, в Коростене - 99 и в Бердичеве - 92.
2 новых случая в Радомышле - женщина, 63 года; в Житомире - женщина, 46 лет.
Повторные исследования инфицированных (положительные) в Коростене: мужчина, 18 лет человек, 50 лет женщина, 38 лет.
По одному случаю в Малине - женщина, 58 лет, Бердичеве - женщина, 79 лет, Любаре - мужчина, 63 года.
Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых за последние сутки - 416.