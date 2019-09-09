На Житомирщині вогонь знищив 8 будівель, постраждала людина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На Житомирщині рятувальники ліквідовують загорання сухої рослинності, в результаті якого знищено 8 будівель і постраждала людина. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр державної служб из надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Внаслідок загорання сухої трави відбулося розповсюдження вогню на край с. Заріччя, внаслідок чого вогнем знищено 8 старих дерев’яних будівель (з них 2 житлових будинки), постраждала 1 особа (отримала незначні опіки)”, — йдеться в повідомленні.
Станом на 15:15, розповсюдження вогню немає, ситуація контрольована. До гасіння залучено 23 особи та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, другу добу триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів в місті Бердичів Житомирської області.