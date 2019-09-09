В Житомирской области огонь уничтожил 8 зданий, пострадал человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Житомирской области спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности, в результате которого уничтожено 8 строений и пострадал человек. Об этом передает со ссылкой на пресс-центр государственной службы из чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
“В результате возгорания сухой травы произошло распространение огня на край с. Заречье, в результате чего огнем уничтожено 8 старых деревянных зданий (из них 2 жилых дома), пострадал 1 человек (получила незначительные ожоги)”, — говорится в сообщении.
По состоянию на 15:15, распространения огня нет, ситуация контролируется. К тушению привлечены 23 человека и 6 единиц техники.
Напомним, вторые сутки продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов в городе Бердичев Житомирской области.