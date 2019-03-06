У селі на Житомирщині викрили нарколабораторію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Житомирській області правоохоронці викрили нарколабораторію, яку облаштували у приватному будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції області.
У с. Раковичів Радомишльського району місцеві мешканців звернули увагу на підозрілих чоловіків, які час від часу навідувались у сільський будинок і облаштували його камерами відеоспостереження. Про свої підозри люди розповіли дільничному. Для перевірки за вказаною адресою прибули поліцейські.
У прес-службі повідомили, що правоохоронці виявили у приміщенні охоронника, а під час огляду будинку викрили нарколабораторію.
У ході обшуку вилучили відра з інгредієнтами, відходами від виробництва, а також залишки готового продукту. Окрім того, було виявлено рослинну сировину, білий порошок та близько 30 півлітрових пляшок з рідинами, склад яких нині встановлюють експерти.
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини та усіх осіб, причетних до організації та функціонування нарколабораторії.
Нагадаємо, у Києві чоловік організував нарколабораторію у орендованій квартирі.